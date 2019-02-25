Міжнародна гуманітарна організація запустила мобільний додаток для українських військових графіка



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Програма «У війни теж є правила» має два рівні складності і 28 сценаріїв

Уперше додаток став доступним у Лівії в 2015 році під назвою «Солдат, а не вбивця»

Міжнародна гуманітарна організація Geneva Call запровадила мобільний додаток для українських військовослужбовців «У війни теж є правила».

Додаток в ігровій формі знайомить із нормами міжнародного гуманітарного права стосовно того, що дозволено і не дозволено на війні, повідомляє «Укрінформ».

Програма має два рівні складності і 28 сценаріїв. На кожному з рівнів користувач стикається з реальними ситуаціями, які можуть виникнути під час бою. На нього чекають питання, пов'язані з військовою тактикою, веденням бойових дій, захистом дітей і цивільного населення, використанням зброї, наданням допомоги пораненим.

Відповідаючи на запитання правильно, користувач може перейти на рівень командира зі складнішими питаннями і сценаріями. Впоравшись із ними, він отримає сертифікат проходження гри.

Як відзначають у Geneva Call, учасник гри повинен відповісти на такі запитання: чи можна стріляти по лікарнях і школах, якщо в них перебуває супротивник; чи можна приймати до своїх лав молодих людей, якщо ви не впевнені, що їм виповнилося 18 років; чи може військовий імітувати здачу в полон, щоб несподівано напасти на ворога і заскочити його зненацька тощо. Окреслені питання доволі часто виникають у бійців збройних груп, що перебувають у зоні конфлікту, але не завжди вони можуть знайти відповіді на них.

Уперше додаток став доступним у Лівії в 2015 році під назвою «Солдат, а не вбивця» (Fighter, not Killer). У 2019 р. мобільний додаток для телефонів Android запрацював в Україні. Завантаживши його українською або російською мовами, користуватися додатком можна в режимі офлайн.

Geneva Call («Женевський заклик») – міжнародна недержавна гуманітарна організація, яка працює над посиленням захисту цивільних осіб у збройних конфліктах. Вона зосереджує свої зусилля на захисті дітей від наслідків збройних конфліктів, протидії сексуальному насильству і гендерній дискримінації, захисті медичних місій та забороні використання протипіхотних мін під час військових дій.