«У нас поранені! Потрібна допомога»: оприлюднено переговори військових моряків в Азовському морі



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Російські військовослужбовці погрожували застосувати зброю і застосували

Російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Аудіозаписи переговорів українських і російських моряків опублікувала Liga.net.

Згідно з ними, росіяни вимагають від українців засторопорити хід під погрозою відкрити вогонь. Зі свого боку українці відповідають, що вийшли за 12-мильну зону, не вдаються до збройної агресії і не порушують кордон, а також україно-російські угоди про судноплавство в Азовському морі.

На записах чути, як українські моряки просять про допомогу, називають свої координати та повідомляють про поранених.

На одному із записів росіяни вимагають від українців «підняти руки вгору» і погрожують відкрити вогонь, якщо ті будуть «тримати руки під одягом».

Українські військовослужбовці повідомляли про поранених на борту: «Лежачі поранені! Лежачі поранені! Мені потрібна допомога».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.