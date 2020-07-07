Столичні рятувальники евакуювали жителів багатоповерхівки через витік газу



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Через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку Фото: ДСНС

Інцидент трапився у Дніпровському районі столиці

У Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознаків горіння не спостерігалося.

«Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медочної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками було евакуйовано 8 осіб», - додали у ДСНС.

На місці події виїзджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Нагадаємо, столична влада також ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

Проте, люди не можуть потрапити до своїх квартир.