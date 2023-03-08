Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Листоноші на електробайках. «Укрпошта» запустила новий проєкт (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Листоноші на електробайках. «Укрпошта» запустила новий проєкт (фото)
Електробайк «Укрпошти»
фото: Facebook / Ігор Смілянський

Ініціатива покликана підвищити ефективність роботи та зарплати працівників

Відтепер листоноші «Укрпошти» роз’їжджатимуть на сучасних фірмових електробайках українського виробництва. Про пілотний проєкт розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

«Ті з Вас, хто ще дивився мультики, добре пам’ятає, що листоноша може бути задоволеною лише, коли в неї є велосипед. А хто ми такі, щоб стояти на шляху до задоволення наших поштарів. А так, як ми хотіли б мати не лише задоволених, а ще й сучасних листонош, починаємо пілотний проєкт «листоноші на електробайках», – прокоментував він.

За словами гендиректора, на байках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини, а також швидко рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

«Тестуватимуться різні формати та моделі (двох- та трьохколісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку», – додав Смілянський.

Зазначається, що байки виробляються в Україні та відповідають принципам «зеленої енергетики». Метою проєкту є підвищення ефективності роботи та зарплати працівників.

Нагадаємо, що до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Укрпошта» випустила марку «ПТН ПНХ» і влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський велосипед

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення
Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення
25 лютого, 06:12
Весь світ знає, у якому напрямку відправляти російських окупантів
Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію?
24 лютого, 16:01
«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)
«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)
24 лютого, 09:37

Події в Україні

Окупанти зіткнулися з дилемою після невдалого штурму Вугледара – розвідка Британії
Окупанти зіткнулися з дилемою після невдалого штурму Вугледара – розвідка Британії
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
«Україна має унікальний досвід у бойових діях». Генштаб привітав жінок зі святом
«Україна має унікальний досвід у бойових діях». Генштаб привітав жінок зі святом
Листоноші на електробайках. «Укрпошта» запустила новий проєкт (фото)
Листоноші на електробайках. «Укрпошта» запустила новий проєкт (фото)
Росія втратила на війні в Україні вже понад 155 тис. осіб – Генштаб
Росія втратила на війні в Україні вже понад 155 тис. осіб – Генштаб
Росія зіштовхнулася з дефіцитом колаборантів
Росія зіштовхнулася з дефіцитом колаборантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
25K
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
23K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
19K
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано
11K
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
7230
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту