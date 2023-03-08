Листоноші на електробайках. «Укрпошта» запустила новий проєкт (фото)

Ініціатива покликана підвищити ефективність роботи та зарплати працівників

Відтепер листоноші «Укрпошти» роз’їжджатимуть на сучасних фірмових електробайках українського виробництва. Про пілотний проєкт розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

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«Ті з Вас, хто ще дивився мультики, добре пам’ятає, що листоноша може бути задоволеною лише, коли в неї є велосипед. А хто ми такі, щоб стояти на шляху до задоволення наших поштарів. А так, як ми хотіли б мати не лише задоволених, а ще й сучасних листонош, починаємо пілотний проєкт «листоноші на електробайках», – прокоментував він.

За словами гендиректора, на байках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини, а також швидко рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

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«Тестуватимуться різні формати та моделі (двох- та трьохколісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку», – додав Смілянський.

Зазначається, що байки виробляються в Україні та відповідають принципам «зеленої енергетики». Метою проєкту є підвищення ефективності роботи та зарплати працівників.

Нагадаємо, що до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Укрпошта» випустила марку «ПТН ПНХ» і влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна.