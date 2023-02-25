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Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення
фото з відкритих джерел

Із січня 2023 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно готівкою

Минулого місяця завершилася реформа монетизації пільг, яка була розпочата в 2019 році. Із січня поточного року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі (нарахування – в січні, виплата – у лютому). Про це повідомило «Я і Закон».

Завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно готівкою людина може отримувати «на руки» свої гроші і, зберігаючи енергоресурси, витрачати зекономлену суму на інші потреби. Це є одним із ключових інструментів Міністерства соціальної політики для підвищення мотивації громадян заощаджувати електроенергію.

Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Чинні зміни стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).

Хто може отримати виплату

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

  • тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги;
  • пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію;
  • пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів), кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк».

Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Як отримати кошти

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення договору банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ «Укрпошта», він має звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

  • особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік чинних сервісних центрів);
  • поштою;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Зазначається, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто АТ «Ощадбанк» більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Раніше повідомлялося, хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн.

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