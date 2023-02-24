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«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)
фото: Ігор Смілянський

Зображення марки було спроектоване на будівлю Головпоштамту

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, «Укрпошта» випустила марку «ПТН ПНХ», яка вже доступна для передзамовлення. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в Telegram.

Напередодні виходу марки «Укрпошта» влаштувала світлове шоу за допомогою відомого світового майстра Гері Хофстеттера. Зображення марки було спроектоване на будівлю Головпоштамту.

4 фото
На весь екран

«Ви знаєте, що наші марки пророчі. Якщо ми когось посилаємо, він туди потрапляє. Тому сьогодні, напередодні запуску нашої марки ПТН ПНХ, за допомогою відомого світового майстра Гері Хофстеттера, ми спроектували цю марку на головну пошту країни, щоб Пу було добре видно, куди його посилають українці та всі нормальні люди світу!

А завтра ми запустимо цю марку по всій країні», – зазначив Смілянський. Очільник «Укрпошти» також зазначив, що це ще не всі сюрпризи. «Єнот повертається. Тож слідкуйте тут та в Instagram і Слава Україні!», – додав він.

Смілянський також записав звернення, у якому зазначив, що сього зранку центральний офіс «Укрпошти» не працює через можливі провокації росіян.

Нагадаємо, що нещодавно «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену звільненню Херсона.

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: історія зброя українці Укрпошта Telegram Ігор Смілянський відео

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