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Ірина Федорів Головна редакторка сайту Руху «Чесно»

Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію?

glavcom.ua
Весь світ знає, у якому напрямку відправляти російських окупантів
фото з відкритих джерел

Рух «Чесно» також вшанував фразу українського прикордоника і випуств виставку «Проросійська партіє, іди нах*й»

24 лютого 2022 року окупанти, які перебували на крейсері «Москва», запропонували нашим прикордонникам на острові Зміїний здатися. Один з українських прикордонників чітко вказав напрям, в якому слід рухатися росіянам: «Рускій воєнний корабль, іді на**й».

Ці слова стали ключовими під час інформаційного спротиву. Вони по суті одразу ж з’явилися на бордах по всій країні. Рух «Чесно» протягом року збирав фото цих бордів у виставці «Інфоспротив».

Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію? фото 1

При чому кожна громада намагалася додати свого колориту. Це – борд на Одещині.

Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію? фото 2

З цією фразою можна купити одяг, посуд чи сувенірну продукцію. Вона одразу ж поширилася за межі України.

Саме її сказали у Грузії моряки, до яких звернувся корабель держави-терориста, аби дозаправитися. Відео, як грузини відмовили рашистам цитатою українського прикордонника переглянули мільйони користувачів. На прощання грузини порадили росіянам гребти веслами.

За цей рік війни дипломати також неодноразово вживали ці слова. Ось лише два випадки, які сталися буквально на цьому тижні.

21 лютого 2023 року глава МЗС Словаччини Растислав Качер публічно послав у слід за російським кораблем прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Як відомо, низка угорських політиків підігрують росії та її наративам і Орбан один з них.

І буквально вчора латвійський депутат Рідхард Колс під час свого виступу на Парламентській асамблеї ОБСЄ зазначив:

«Той факт, що ця делегація тут (російська – прим. «Чесно»), а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська – це просто ганьба! Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: «Русский военный корабль, пошел нах*й».

Наша «Укрпошта» теж не відстає від цих наративів. Тираж марки «Російський військовий корабель, йди на#уй!» видали досить оперативно і його одразу ж розкупили. Марка така популярна, що через рік коштує 2 500 грн.

Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію? фото 3

Рух «Чесно» окремо зібрав для перегляду у онлайн-форматі колекцію новітніх марок «Укрпошти», а також марки таборової пошти та пошти УПА.

А до річниці повномасштабного вторгнення в Україні випустили марку з коротким посланням путіну: «ПТН ПНХ!» і взяли зображення, яке ймовірно сам Бенксі намалював у Бородянці. Мурали, як і марки, стали частиною інфоспротиву.

Рускій воєнний корабль, іді нах*й! Як за рік слова прикордонника вплинули на нас та світову дипломатію? фото 4

Більше зразків марокможна переглянути у он-лан виставці «Інфоспротив»

Але тут треба нагадати, що путіну український народ, зокрема дипломати, давно казали не лише куди йому піти, а й публічно, ким він є. 8 років тому під посольством РФ тогочасний Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця співав президенту держави-терориста: «путін х…ло, ла-ла-ла-ла».

Народ йому тоді не просто аплодував. Далекобійник присвятив за це Дещиці на знак подяки цілу пісню.

Рух «Чесно» також вшанував фразу українського прикордоника і випуств виставку «Проросійська партіє, іди нах*й». Тут зібрані зразки агітації заборонених партій.

Громадяни також можуть долучатися до формування експозицій цих виставок і додавати у Музей Руху «Чесно» фото експонатів. Для нас дуже важливо зберегти зразки інформаційного спротиву.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти 24 лютого відео Москва Андрій Дещиця корабль громада Укрпошта музей корабель путін депутат міністр Бенксі

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