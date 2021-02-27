Літак з українцями на борту знову застряг по дорозі з Занзібару

Виліт з Луксора перенесли на 6:30 27 лютого

Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, який здійснював рейс із Занзібару до Києва, застряг в аеропорту Луксора (Єгипет).

Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp.

«Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар – Київ, який зробив планову зупинку на дозаправлення в Луксорі (Єгипет), наразі затримується в цьому аеропорту через технічні причини», – йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник зазначив, що виліт рейсу Занзібар – Київ заплановано на суботу, 27 лютого, о 6:30 за місцевим часом.

«Пасажири були забезпечені харчуванням та напоями. Найближчим часом їм буде запропонована гаряча їжа», –підкреслили у компанії.

Нагадаємо, рейс PQ 6972 Занзібар-Київ авіакомпанії SkyUp не вилетів із Занзібару 13 лютого через технічні причини.

Нагадаємо, у понеділок ввечері турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак з українцями із Занзібару сів в Антальї.

Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

До слова, відома «дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що туристи застрягли на Занзібарі через несправний літак.

Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.