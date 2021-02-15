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    Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару

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    Українські туристи змушені влаштовувати собі нічліг просто неба - Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару
    Українські туристи змушені влаштовувати собі нічліг просто неба
    Фото: Facebook/Антон Ткачов

    Авіарейс щодня відкладається, людям доводиться ночувати абиде

    Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Люди змушені спати на підлозі через поломку літака авіакомпанію SkyUp.

    Про це на своїй сторінці повідомив засновник компанії Patternica Антон Ткачов.

    «Застряли з дружиною на Занзібарі, вже 3-й день переносять виліт. Авіакомпанія SkyUp Airlines творить таке свавілля, що просто немає слів. Цілий літак людей вважають просто г...м якимось», – написав він, додаючи детальний опис по днях своїх митарств.

    За словами Ткачова рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.
    Там же чекають вильоту в Україну Голова Держміграційної служби Максим Соколюк та його дружина Анастасія Зінченко, яку він врятував із собачкою з Вуханю, під час весняного спалаху коронавірусу.
    Про це Анастасія докладно розповідає у сторіз в Instagram.

    Анастасія повідомила, що за декілька днів вони змінили вже три готелі, які не заселяли людей, і вони були змушені ночувати на вулиці. За словами Зінченко, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару також називає авіакомпанію SkyUp.

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    Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару
    Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару
    Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару
    Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару

    В авіакомпанії українцям повідомляють, що затримка спричинена поламкою літака. Вже три дні його не можуть полагодити, тому майже 200 людей не можуть повернутися додому в Україну і змушені ночувати на вулиці. Серед туристів чимало маленьких дітей

    Теги: літак Африка SkyUp авіарейс
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