Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару
Авіарейс щодня відкладається, людям доводиться ночувати абиде
Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Люди змушені спати на підлозі через поломку літака авіакомпанію SkyUp.
Про це на своїй сторінці повідомив засновник компанії Patternica Антон Ткачов.
«Застряли з дружиною на Занзібарі, вже 3-й день переносять виліт. Авіакомпанія SkyUp Airlines творить таке свавілля, що просто немає слів. Цілий літак людей вважають просто г...м якимось», – написав він, додаючи детальний опис по днях своїх митарств.
Анастасія повідомила, що за декілька днів вони змінили вже три готелі, які не заселяли людей, і вони були змушені ночувати на вулиці. За словами Зінченко, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару також називає авіакомпанію SkyUp.
В авіакомпанії українцям повідомляють, що затримка спричинена поламкою літака. Вже три дні його не можуть полагодити, тому майже 200 людей не можуть повернутися додому в Україну і змушені ночувати на вулиці. Серед туристів чимало маленьких дітей