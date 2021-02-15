Українські туристи вже третю добу не можуть вилетіти із Занзібару

Авіарейс щодня відкладається, людям доводиться ночувати абиде

Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Люди змушені спати на підлозі через поломку літака авіакомпанію SkyUp.

Про це на своїй сторінці повідомив засновник компанії Patternica Антон Ткачов.

«Застряли з дружиною на Занзібарі, вже 3-й день переносять виліт. Авіакомпанія SkyUp Airlines творить таке свавілля, що просто немає слів. Цілий літак людей вважають просто г...м якимось», – написав він, додаючи детальний опис по днях своїх митарств.