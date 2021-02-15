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    Українські туристи застрягли в Занзібарі. Авіакомпанія повідомила, скільки ще їм там сидіти

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    Близько 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії - Українські туристи застрягли в Занзібарі. Авіакомпанія повідомила, скільки ще їм там сидіти
    Близько 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії
    Фото: Anton Tkachov/Facebook

    За словами представників компанії, технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини

    Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp ведуть переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. Про це повідомили представники компанії SkyUp на своїй сторінці в мережі Facebook.

    В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

    «Із технічних причин рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзібар-Київ не вилетів за розкладом. За кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс. Однак для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, зокрема щодо робочого часу екіпажів, для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут. А також, отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо», – повідомили в компанії.

    У SkyUp розповіли, що кілька разів отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи. Тоді розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Наразі до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб пришвидшити вирішення питання.

    У SkyUp запевнили, що коли не отримають дозвільних документів на сьогоднішній виліт, завтра всі пасажири зможуть вилетіти в Київ їхнім регулярним рейсом.

    Нагадаємо, близько 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. «Дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі.

    Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що туристи застрягли на Занзібарі через несправний літак.

    Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.

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    Теги: авіація літак Африка
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