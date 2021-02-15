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    Українці, які застрягли на Занзібарі, скоро повернуться додому – міністр

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    <span>Українські туристи&nbsp;на Занзібарі третій день не можуть вилетіти додому</span> - Українці, які застрягли на Занзібарі, скоро повернуться додому – міністр
    Українські туристи на Занзібарі третій день не можуть вилетіти додому
    Фото: facebook.com/anton.tkachov92

    Туреччина дала дозвіл на приземлення українського літака, який потім вирушить у Київ

    Застряглі на Занзібарі українські туристи скоро повернуться додому. Турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак сів в Антальї.

    Про це у Facebook повідомив міністр инфраструткуры Владислав Криклій.

    «Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібара. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо», - зазначив Криклій.

    Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

    До слова, відома «дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі.

    Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що туристи застрягли на Занзібарі через несправний літак.

    Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.

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    Теги: Туреччина туризм літак українці аварія Африка SkyUp мандрівка Владислав Криклій
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