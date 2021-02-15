«Дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі

Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії

Зінченко підняла інформаційну хвилю у себе в Instagram

Голова Держміграційної служби Максим Соколюк та його дружина Анастасія Зінченко, яку він врятував із собачкою з Вуханю рік тому, коли у китайському місті вирував коронавірус, також застрягли у Танзанії. Про це дівчина повідомила в своєму Instagram.

Зінченко розповіла, що за декілька днів вони змінили вже три готелі, які не заселяли людей, і вони були змушені ночувати на вулиці.

За словами дівчини, туроператор намагався якось зарадити ситуації, проте винним у затримці вильоту із Занзібару вона називає авіакомпанію SkyUp.

Дівчина вирішила підняти інформаційну хвилю у себе в Instagram, як і рік тому, коли її не могли евакуювати з Китаю. За останніми новинами від Зінченко, літак збираються полагодити завтра, але невідомо коли саме.

Наразі подружжя проживає у хостелі. За словами Зінченко, у хостелі проживає тільки 90 людей. Всі інші ночували в автобусі чи на вулиці.

Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. У понеділок, 15 лютого, у компанії SkyUp нарешті прокоментували ситуацію.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправний літак.

Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.