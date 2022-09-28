Литва забезпечить українських військових зимовою екіпіровкою

Приблизно 25 тис. українських військових будуть забезпечені зимовим одягом

Литва допоможе забезпечити 25 тис. українських військових зимовою екіпіровкою. Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Delfi.

«Найближчими місяцями у литовських підприємств буде закуплено та передано українським військовим зимове обмундирування на €2 млн – приблизно 25 тис. українських військових будуть забезпечені зимовим одягом», – повідомив Анушаускас.

Міністр також додав, що з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії та розповів про надану його країною підтримку Україні.

«Наразі підтримка Литви озброєнням та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. І вона триває, вона справді значна. Хочу підкреслити, що це не змагання між країнами, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно», – наголосив глава Міноборони Литви.

Нагадаємо, Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.

Додамо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ.