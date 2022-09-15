Литва відправить дві партії бронетранспортерів для ЗСУ 

Поки невідомо, які саме бронетранспортери це будуть. Раніше постачали М113

Станом на липень Вільнюс надав Києву допомогу на суму приблизно $123 млн

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом. Про це він сказав на пресконференції в Одесі, пише «Радіо Свобода».

«Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткові бронетранспортери. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України», – сказав Ландсбергіс.

Міністр не сказав, які саме бронетранспортери це будуть. Він лише наголосив, що українські військові знають, де краще їх використовувати.

«Водночас, ми намагаємося постійно нагадувати нашим партнерам і союзникам і в ЄС, і в НАТО, що цього ще недостатньо», – додав міністр.

Раніше Литва відправляла в Україну бронетранспортери М113 американського виробництва.

Нагадаємо, Литва продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Для допомоги нашій державі країна закупить 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Як повідомлялося, Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.