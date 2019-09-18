  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Лоукстер Wizz Air обіцяє у 2020 році збільшити кількість українських рейсів

    • Розсилка
    <p>Зараз Wizz Air пропонує перельоти з України за 55 маршрутами у 13 країн</p> - Лоукстер Wizz Air обіцяє у 2020 році збільшити кількість українських рейсів

    Зараз Wizz Air пропонує перельоти з України за 55 маршрутами у 13 країн

    Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році

    Угорський лоукостер Wizz Air у 2020 році збільшить кількість українських рейсів на 7%.

    Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.

    «Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році. Це приблизно на 650 рейсів, або на 7%, більше, ніж у поточному році», - сказали в компанії.

    Зараз авіакомпанія пропонує перельоти з України за 55 маршрутами у 13 країн.

    Раніше стало відомо, що Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі. 

    У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

    Також Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

    Нагадаємо, що пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.

    Читайте також
    літак Wizz Air лоукостери авіаперевезення Україна авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ