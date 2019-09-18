Лоукстер Wizz Air обіцяє у 2020 році збільшити кількість українських рейсів



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Зараз Wizz Air пропонує перельоти з України за 55 маршрутами у 13 країн

Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році

Угорський лоукостер Wizz Air у 2020 році збільшить кількість українських рейсів на 7%.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.

«Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році. Це приблизно на 650 рейсів, або на 7%, більше, ніж у поточному році», - сказали в компанії.

Зараз авіакомпанія пропонує перельоти з України за 55 маршрутами у 13 країн.

Раніше стало відомо, що Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі.

У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

Також Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

Нагадаємо, що пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.