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    Економіка та фінанси

    Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцигу

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    Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю - Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцигу
    Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю

    Перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00

    Авіакомпанія Wizz Air виконала перший рейс «Київ-Лейпциг», про організацію якого оголосила в кінці травня.

    Про це пише ЦТС.

    Зазначається, що перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00.

    «Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю. Тривалість польоту - трохи більше двох годин. Вартість одного квитка становить від 1300 гривень в один бік», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що вже добу не може вилетіти лайнер з Лісабона до Києва: у компанії Wizz Air мовчать.

    Як повідомлялося раніше, Wizz Air скасувала 50 вильотів із Києва за останні два тижні.

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