Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцигу



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Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю

Перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00

Авіакомпанія Wizz Air виконала перший рейс «Київ-Лейпциг», про організацію якого оголосила в кінці травня.

Про це пише ЦТС.

Зазначається, що перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00.

«Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю. Тривалість польоту - трохи більше двох годин. Вартість одного квитка становить від 1300 гривень в один бік», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що вже добу не може вилетіти лайнер з Лісабона до Києва: у компанії Wizz Air мовчать.

Як повідомлялося раніше, Wizz Air скасувала 50 вильотів із Києва за останні два тижні.