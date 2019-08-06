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    Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси

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    Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси

    Одеса - вже четверте українське місто, з якого компанія здійснює польоти

    Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце.

    Про це повідомила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк на пресконференції в Одесі у вівторок, 6 серпня.

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    Рейси почнуть виконуватися з початку листопада поточного року і будуть здійснюватися двічі на тиждень. З 28 жовтня будуть запущені рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр).

    Одеса - вже четверте українське місто, з якого компанія здійснює рейси. Раніше компанія почала співпрацювати з аеропортами Києва, Львова та Харкова.

    Також нагадаємо, що Ryanair цієї осені удвічі збільшить кількість рейсів в Україну. Так, минулого листопада маршрутна мережа Ryanair налічувала 17 напрямків з Києва та Львова. У листопаді 2019 року вона включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова з урахуванням двох напрямів Laudamotion, дочки Ryanair. В цілому кількість рейсів з України збільшиться з 52 до 113 на тиждень.

    Найбільш значне збільшення числа рейсів і напрямів торкнеться київського аеропорту «Бориспіль». Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа зі столиці налічувала 12 пунктів з 38 рейсами на тиждень, то в листопаді 2019 року вона включатиме 26 напрямків, за якими здійснюватимуться 80 рейсів на тиждень.

     

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