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    Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі

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    Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі

    Авіарейси почнуть функціонувати влітку 2020 року та сполучать польські міста з містами Італії, Норвегії та Іспанії

    Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск 15 нових авіарейсів з польських Кракова, Варшави та Гданська.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Авіарейси почнуть функціонувати влітку 2020 року та сполучать польські міста з містами Італії, Норвегії та Іспанії.

    Зокрема, з Варшави влітку 2020 року запустять авіарейси до Тенерифе (Іспанія), Болонью, Мадрид, Турку (Фінляндія) та Барі (Італія). З Кракова запустять авіарейси до Верони, Мілана, Болоньї, Барселони, Лондона, Ставангера (Норвегія), Хаугесунд (Норвегія), Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія). З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія).

    Крім цього, Wizz Air планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

    У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

    Раніше Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

    Також нагадаємо, зщо пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.

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