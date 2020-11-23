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    Події в Україні

    «Луцького терориста» Максима Кривоша відправили до психлікарні

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    Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі - «Луцького терориста» Максима Кривоша відправили до психлікарні
    Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі

    Кривош у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста

    Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню «луцького терориста» Максима Кривоша (Плохого). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

    На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

    У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

    З огляду на це суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

    Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу. Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.

    Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

    Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. 

    Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами. 

    Раніше повідомлялося, що ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.

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    Теги: СБУ суд філософія
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