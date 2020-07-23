  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Затриманому через зв’язки з луцьким терористом харків’янину оголосили підозру

    • Розсилка
    <p>Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваного під варту</p> - Затриманому через зв’язки з луцьким терористом харків’янину оголосили підозру

    Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваного під варту

    Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

    Знайомому луцького терориста, 43-річному чоловіку з Харкова, оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. 

    Про це повідомив «Укрінформу» речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

    Наразі зловмисник перебуває у Харківському СІЗО. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі. 

    «Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється», - розповів Чубенко.

    За словами речника, затриманий мав і інші контактим з Максимом Кривошем, який тримав заручників в луцькому автобусі. 

    Прокуратура проситиме взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку будуть обирати 23 липня. 

    Нагадаємо, вночі 22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

    У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

    Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

    Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Читайте також статтю:
      Харків прокуратура кримінал зброя СІЗО арешт заручники вибухівка
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ