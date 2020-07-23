Затриманому через зв’язки з луцьким терористом харків’янину оголосили підозру



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Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваного під варту

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

Знайомому луцького терориста, 43-річному чоловіку з Харкова, оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Про це повідомив «Укрінформу» речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі зловмисник перебуває у Харківському СІЗО. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

«Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється», - розповів Чубенко.

За словами речника, затриманий мав і інші контактим з Максимом Кривошем, який тримав заручників в луцькому автобусі.

Прокуратура проситиме взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку будуть обирати 23 липня.

Нагадаємо, вночі 22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».