Теракт у Луцьку. Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі



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Колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, ексголова СБУ Ігор Смешко прокоментував події у Луцьку

«Події в Луцьку – свідчення відсутності профілактики тероризму», - переконаний Смешко

Захоплення терористом заручників у Луцьку – це симптом недієздатності інтегральної системи, що відповідає за профілактику таких інцидентів. Тому треба негайно робити висновки й перевіряти, як планується та координується робота всіх спеціальних служб в цьому напрямку. Інакше подібні випадки будуть повторюватись.



Про це повідомив колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.



«Держава є цілком відповідальною за ту ситуацію, в якій опинились громадяни, захоплені в заручники терористом у м. Луцьк. Нагадаю, що це співпало у часі з вибухами у Києві та низкою замінувань в різних містах України. Така дестабілізація є дуже загрозливою для національної безпеки в цілому», - наголосив Ігор Смешко.



За його словами, система профілактики тероризму в Україні не спрацювала.



«При СБУ діє Антитерористичний центр, створений спеціальний підрозділ «Альфа» для того, аби держава була готова відповісти на подібні виклики, інспіровані як зсередини країни, так і ззовні, а також вести відповідну профілактичну роботу. Але події в Луцьку свідчать про те, що інтегральна система, на жаль, не спрацьовує. Особа, що скоїла злочин, ще на стадії її перебування в місцях позбавлення волі повинна була потрапити в поле зору компетентних органів та до бази даних Служби безпеки України. Ми бачимо, що у нас цілком відсутня профілактика і тому ми завжди будемо йти позаду і лише реагуватимемо на події, які відбулися», - заявив Смешко.



Він підкреслив, що РНБО має якнайшвидше зробити висновки з ситуації.

«Треба відразу робити висновки. І це завдання для РНБО. Перевірити як планується та координується робота всіх спеціальних служб в напрямку моніторингу та профілактики подібних терористичних актів. Інакше такі інциденти будуть повторюватись знову і знову», - переконаний Смешко.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.