Луганщина: Гайдай показав наслідки ворожої атаки (фото)

Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку

Загарбники продовжують обстрілювати Луганщину. Зокрема, Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає. Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої», – йдеться в повідомленні.

Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також окупантами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель. Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню.

Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.