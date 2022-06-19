Росіяни на Луганщині вкрали десятки тисяч тонн соняшника та зерна – Гайдай

Російські окупанти вивозять зерно з окупованої території Луганщини

Задля вивезення пшениці з Луганщини до Росії загарбники нашвидкуруч побудували залізницю до Старобільська. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

«Агропромисловий комплекс області – це 1152 сільськогосподарських підприємства, з яких 855 – невеликі фермерські господарства. Щороку вони виробляли понад мільйон тонн зерна, 600 тисяч тонн соняшника, три тисячі тонн м’яса, майже 20 тисяч тонн молока та 24 мільйони штук яєць. Для переправлення до Росії зерна зі Старобільська навіть залізницю нашвидкуруч зорганізували», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що за два останні роки держава надала майже 320 млн грн допомоги селянам Луганщини в рамках «Програми підтримки сільгосптоваровиробників». За ці кошти було побудовано надсучасний елеватор із власною залізничною колією у Рубіжному, де одночасно зберігалось 30 тисяч тонн зерна.

«Російські загарбники підірвали цей елеватор, захопили майно більшості агропідприємств та вивозять українське зерно. Насправді ж масштаби злочинів окупантів більші у рази: зі зерносховищ області вони вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

Одночасно «народна влада» заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям «сприятливі умови закупівель» – по 8 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тисячі гривень за тонну продукції. А тепер будують плани отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже мільйон тонн зернових. Озимої – тобто посіяної восени, на полях мирної української Луганщини», – написав очільник Луганської ОВА.

Чиновник наголосив, що фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна та ще й у рублях. Фахівці розуміють, що за ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо.

«На щастя, 10 агропідприємств встигли, хоча й не повністю, врятувати свої активи і, скориставшись державною програмою релокації господарств, розгортають виробництво на безпечних територіях України. Справжні патріоти Луганщини, вони завжди підтримували наших Захисників та навіть у таких надскладних умовах вже надали землякам та Збройним силам України гуманітарної допомоги майже на мільйон гривень», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, в ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

Читайте також: