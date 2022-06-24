Росіяни окупували Гірську громаду на Луганщині

У громаді залишаються до чотирьох тисяч цивільних

Російські військові повністю окупували Гірську громаду Луганської області, де залишаються до 4 тисяч місцевих мешканців. Про це повідомив очільник громади Олексій Бабченко.

Зазначається, що російські окупанти штурмували громаду з двох сторін. Частина наступала на населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, решта – на Гірське та Золоте.

«Тривають незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов. Попри те, що в районі Золотого був дуже міцний та надійний укріплений район. Прорив здійснили з напрямку Оріхове – Тошківка», – сказав Бабченко.

Першими під окупацію потрапили Новотошківське, Кримське, Нижнє та Тошківка. Золоте та Гірське постійно перебували під обстрілами. Наразі у громаді залишаються до чотирьох тисяч цивільних. У людей вже декілька місяців немає електрики, води та газопостачання. Рух до Гірського був заблокований з 21 червня. Росіяни контролювали усі дороги або активно обстрілювали їх.

Раніше повідомлялося, що окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас нашим військовим вдалось відбити атаку на Лисичанськ.