Росіяни окупували Гірську громаду на Луганщині
У громаді залишаються до чотирьох тисяч цивільних
Російські військові повністю окупували Гірську громаду Луганської області, де залишаються до 4 тисяч місцевих мешканців. Про це повідомив очільник громади Олексій Бабченко.
Зазначається, що російські окупанти штурмували громаду з двох сторін. Частина наступала на населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, решта – на Гірське та Золоте.
«Тривають незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов. Попри те, що в районі Золотого був дуже міцний та надійний укріплений район. Прорив здійснили з напрямку Оріхове – Тошківка», – сказав Бабченко.
Першими під окупацію потрапили Новотошківське, Кримське, Нижнє та Тошківка. Золоте та Гірське постійно перебували під обстрілами. Наразі у громаді залишаються до чотирьох тисяч цивільних. У людей вже декілька місяців немає електрики, води та газопостачання. Рух до Гірського був заблокований з 21 червня. Росіяни контролювали усі дороги або активно обстрілювали їх.
Раніше повідомлялося, що окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас нашим військовим вдалось відбити атаку на Лисичанськ.
Нагадаємо, триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.
Крім цього, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.