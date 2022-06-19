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  4. Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
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    Події в Україні

    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)

    Росіяни продовжують руйнувати Луганщину - Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Росіяни продовжують руйнувати Луганщину
    фото: Сергій Гайдай

    Луганщина залишається найгарячішим напрямком фронту

    У Сєвєродонецьку зараз дуже непроста ситуація. Російсько-окупаційні війська серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегують вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни українських бійців в оборонних редутах. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

    «Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, у Лисичанську загинули люди», – написав Гайдай.

    Як зазначив очільник Луганської ОВА, росіяни знову потужно обстріляли райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.

    За останні півтори доби у Лисичанську знайшли тіла двох чоловіків, які загинули внаслідок обстрілів російських військ. Руйнування житла по місту збільшується.

    Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

    Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської та Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці окупанти пошкодили 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.

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    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)
    фото: Сергій Гайдай

    Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: Гайдай розповів про наслідки чергових атак рашистів (фото)