Сєвєродонецьк: повноцінне забезпечення наших воїнів вже неможливе – журналіст

Російські війська за допомогою дронів корегують вогонь по мостах та прилеглих ділянках

Бутусов: «Керувати по карті дуже просто та затишно»

Всі мости через Сіверський Донець між Лисичанськом та Сєвєродонецьком виведені з ладу. Таким чином постачання можливе тільки через річку, що значно ускладнює забезпечення військ. Про це пише журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Бутусов зазначає, що російські війська за допомогою дронів корегують вогонь по мостах та прилеглих ділянках, спостерігають за районом між Лисичанськом та Сєвєродонецьком та завдають постійних ударів по місцях, де можливе застосування переправочних засобів.

«Противник почав атаки на промзону, та намагається просунутись та атакувати окремі будівлі. Українські воїни у промзоні Сєвєродонецька продовжують стійко тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, не зважаючи на невигідне тактичне становище. Атаки усі відбиваються. Противник несе значні втрати. Це героїзм, на якому майже все і тримається на війні», – йдеться у повідомленні.

Також журналіст зазначає, що умови бою в регіоні важкі, оскільки повноцінне забезпечення вже неможливе.

«На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі.

В цьому районі необхідне посилення контрбатарейної боротьби, протиповітряна оборона району переправ, інженерне забезпечення, додаткові боєприпаси», – пише Бутусов.

Журналіст вважає, що кількість керівників, які не бачать ситуацію в районі бойових дій на власні очі, ніяким чином не покращує становище. А в деяких речах і дуже погіршує.

«Якщо хтось з Києва хоче зрозуміти що там відбувається, то треба просто перейти на інший берег Сіверського Донця, та проводити час на передових командних пунктах у Сєвєродонецьку», – обурився Бутусов.

За словами журналіста, підсилення потрібне саме там, а «керувати по карті дуже просто та затишно».

Нагадаємо, що ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот».

Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто.

Нагадаємо, Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому.