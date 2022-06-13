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    Події в Україні

    У боях за Сєвєродонецьк загинув військовий з Британії

    У боях за Сєвєродонецьк загинув військовий з Британії
    фото: Дін Геттлі/Facebook

    Крім безпосередньої участі у боях військовий навчав українських бійців

    Під час боїв за Сєвєродонецьк окупанти вбили колишнього британського солдата Джордана Гетлі, який вступив до лав ЗСУ в березні. Про це написав його батько Дін Геттлі у Facebook.

    «Ми отримали жахливу новину про те, що нашого сина Джордана було застрелено в місті Сєверодонецьк, Україна», – написав він.

    Джордан залишив британську армію у березні цього року, щоби продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Дін Геттлі пише, що крім безпосередньої участі у боях його син навчав українських військових.

    «Війна з Європою почалася, тому, ретельно подумавши, він вирушив в Україну, щоб допомогти. Ми отримали кілька повідомлень від його команди, які розповідають нам про його багатство знань, його навички солдата та його любов до своєї роботи», – написав Геттлі.

    Нагадаємо, «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    У боях за Сєвєродонецьк загинув військовий з Британії