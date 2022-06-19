116-й день війни: Генштаб назвав найгарячіші точки

Запеклі бої зараз тривають поблизу Оріхового, а також у Сєвєродонецьку

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Запеклі бої зараз тривають поблизу Оріхового, а також у Сєвєродонецьку. Актуальну інформацію з фронту повідомили у Генштабі ЗСУ.

У ранковому зведенні від 19 червня йдеться про те, що продовжують точитись бої за контроль над Сєвєродонецьком

На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10». Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

Нагадаємо, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів.

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