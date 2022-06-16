Сєвєродонецьк: на «Азоті» через обстріли заблоковані майже 600 людей

Окупанти гатять по хімзаводу «Азот» і території навколо нього

Російська артилерія постійно обстрілює Сєвєродонецьк

Через постійні обстріли не можуть евакуюватися сотні мирних жителів, які переховуються на хімічному заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. Про це повідомив журналістам голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає CNN.

«Зараз вийти звідти неможливо. Я маю на увазі, що це фізично неможливо, бо дуже небезпечно через постійні обстріли та бої», – повідомив очільник Гайдай.

Він додав, що, якби хтось вийшов із заводу, то із вірогідністю в 90% він би був убитий.

Також глава військової адміністрації уточнив, що зараз на території підприємства перебувають 568 осіб, зокрема, 38 дітей.

За даними очільника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, у мирних жителів, які ховаються від обстрілів на території хімзаводу, є певні запаси продовольства. Проте, вони не поповнювалися вже протягом двох тижнів.

Також Власенко зазначив, що здебільшого на «Азоті» перебувають працівники хімічного заводу та їхні родини.

Як повідомлялося, 14 червня у Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Рашисти знищують багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта.

16 червня вдень російські окупанти завдали два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди.