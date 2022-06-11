Луганщина палала від обстрілу «Солнцепеком» (фото, відео)

Окупанти потужно обстріляли Врубівку

У ніч на 11 червня російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону у Тошківці. Тривають важкі бої, росіяни зайшли в Оріхове. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Увечері 10 червня окупанти потужно обстріляли Врубівку, вигоріло одразу декілька вулиць. «Імовірно, працювала ворожа вогнеметна система «Солнцепек». Інформація уточнюється. Щодо жертв – також», – повідомив Гайдай.

У Сєвєродонецьку рашисти вкотре вдарили по хімзаводу «Азот», влучили в залізничну інфраструктуру підприємства. Інші заводи міста - також потрапили під ворожий вогонь, зокрема цегляний та дослідницький.

«За останні дні маємо багато поранених по області внаслідок обстрілів - всі вони в лікарнях інших регіонів країни. Руйнації житлового фонду вкрай важко рахувати. Здається, Луганщина вже майже немає вцілілих будівель», – каже Гайдай.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, на Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк.

«Солнцепек» – це важка вогнемета система, яка є на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії з квітня 2001 року. Спеціалізація ТОС-1А «Солнцепек» – ураження живої сили противника, відкритих та закритих вогневих позицій у різних видах наступального та оборонного бою, виведення з ладу броньованої техніки.