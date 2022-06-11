На Луганщині окупанти добивають відомі на весь світ заводи

Російські війська знищують промислові підприємства Луганщини

Російські окупанти не залишили вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній Луганської області. Те ж саме зараз вони роблять у Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну «Азоту», однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів», – розповів він.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

«Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато», – повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, 8 червня ввечері російські загарбники атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому «Азоті».

Внаслідок обстрілу окупантами заводу «Азоту» бомбосховище уціліло, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.