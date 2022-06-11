Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабу

Від початку війни українські військові ліквідували понад 32 тис. окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати російських військ складають:

танків ‒ 1419 (за добу 10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) одиниць,

артилерійських систем – 712 (+0) одиниць,

РСЗВ – 222 (+0) одиниць,

засоби ППО – 97 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 125 (+0) одиниць,

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10) одиниць,

спеціальна техніка – 54 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, 10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

А партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.