Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабу

Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабуграфіка
Від початку війни українські військові ліквідували понад 32 тис. окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати російських військ складають:
- танків ‒ 1419 (за добу 10) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) одиниць,
- артилерійських систем – 712 (+0) одиниць,
- РСЗВ – 222 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 97 (+0) одиниць,
- літаків – 212 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 178 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) одиниць,
- крилаті ракети – 125 (+0) одиниць,
- кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10) одиниць,
- спеціальна техніка – 54 (+0) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, 10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.