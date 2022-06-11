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    Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабу

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    Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки і завдавати ворогу колосальних втрат - Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабу
    Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки і завдавати ворогу колосальних втрат
    фото: Генштаб ЗСУ

    Від початку війни українські військові ліквідували понад 32 тис. окупантів

    За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Втрати російських військ складають:

    • танків ‒ 1419 (за добу 10) одиниць,
    • бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) одиниць,
    • артилерійських систем – 712 (+0) одиниць,
    • РСЗВ – 222 (+0) одиниць,
    • засоби ППО – 97 (+0) одиниць,
    • літаків – 212 (+0) одиниць,
    • гелікоптерів – 178 (+0) одиниць,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) одиниць,
    • крилаті ракети – 125 (+0) одиниць,
    • кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10) одиниць,
    • спеціальна техніка – 54 (+0) одиниць.

    Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

    Дані уточнюються.

    Як повідомлялося, 10 червня на Херсонщини українська розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

    А партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі: дані Генштабу