Львівщина: окупанти пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури

На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури

Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про потерпілих станом на цю мить немає, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

«Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.Дякуємо за роботу нашим надійним оборонцям – силам ППО та усім ЗСУ. Ворогу не вдасться досягнути бажаного. Тримаємо стрій!», – написав Козицький.

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29 грудня у Львові пролунало декілька вибухів. Інформацію про вибухи у Львові підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий. Він додав, що частину ракет, які ворог випустив по Львівщині сили ППО збили.

За попередніми даними, під час масштабної російської атаки вранці 29 грудня всього було застосовано 69 ракет. Силами й засобами Сил оборони України було знищено 54 ворожі крилаті ракети.