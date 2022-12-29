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Залужний розповів, скільки ворожих ракет збили сили ППО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залужний розповів, скільки ворожих ракет збили сили ППО
Окупантм здійснили атаку по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни
фото з відкритих джерел

Загалом Росія випустила по Україні 69 ракет

Українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворожа атака була націлена на енергетику України.

«Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети», – зазначив Залужний.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти.

Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. 

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Теги: обстріл ракета Валерій Залужний

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