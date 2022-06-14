Львівські десантники знищили танк та БМП окупантів (відео)

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських загарбників за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ в Telegram.

«Воїни-протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів. На відео зафіксовано, як Львівські десантники, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», майстерно знищують ворожу бойову техніку», – йдеться в повідомленні.