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    Події в Україні

    Львівські десантники знищили танк та БМП окупантів (відео)

    Українські військові продовжують нищити техніку окупантів&nbsp; - Львівські десантники знищили танк та БМП окупантів (відео)
    Українські військові продовжують нищити техніку окупантів 
    скрін з відео

    Військові застосували протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П»

    Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських загарбників за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ в Telegram.

    «Воїни-протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів. На відео зафіксовано, як Львівські десантники, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», майстерно знищують ворожу бойову техніку», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П».

    А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Львівські десантники знищили танк та БМП окупантів (відео)