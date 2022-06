Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)

Українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожа техніку. Відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК «Стугна-П» опублікували у Твіттері легіону.

«Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни» – йдеться у повідомленні.

Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv