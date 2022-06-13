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  4. Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)
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    Події в Україні

    Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)

    Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)
    фото: скріншот відео

    Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км

    Українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожа техніку. Відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК «Стугна-П» опублікували у Твіттері легіону.

    «Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни» – йдеться у повідомленні.

    У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.

    Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)