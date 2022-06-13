Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)
Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км
Українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожа техніку. Відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК «Стугна-П» опублікували у Твіттері легіону.
«Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни» – йдеться у повідомленні.
Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv— Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022
У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .