Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу техніку за допомогою «Стугни» (відео)

Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км

Українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожа техніку. Відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК «Стугна-П» опублікували у Твіттері легіону.

«Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни» – йдеться у повідомленні.

Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv — Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022

У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км . Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .