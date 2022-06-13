На Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою (відео)
Гвардійці здійснювали корегування вогню артилерії по противнику
У Харківській області ЗСУ знищили штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів. Про це повідомляє Нацгвардія у Facebook.
Зокрема, гвардійці за допомогою безпілотника виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника.
«Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи. У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто - так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міноборони повідомило, де закріпилися війська рашистів на Харківщині. До слова, 12 червня на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34