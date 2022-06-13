На Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою (відео)

Гвардійці здійснювали корегування вогню артилерії по противнику

У Харківській області ЗСУ знищили штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів. Про це повідомляє Нацгвардія у Facebook.

Зокрема, гвардійці за допомогою безпілотника виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника.

«Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи. У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто - так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект» – йдеться у повідомленні.