Львівські кухарі розфарбували понад 5,7 тис. яєць і зобразили з них герб (відео)

Кухарі приготували частування для тих, хто тимчасово втратив свій дім

До Великодня у Львові кухарі розфарбували у жовто-блакитний колір 5,76 тис. яєць. Цю роботу вони виконали за одну ніч, повідомляє холдинг емоцій !FEST.

Кухарі приготували частунки для тих, хто тимчасово втратив свій дім. Бо паску та крашанку має скуштувати кожен.

Із крашанок кухарі виклали герб України.

Нагадаємо, християни східного обряду відзначатимуть Великдень цієї неділі, 24 квітня. У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.