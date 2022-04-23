  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Львівські кухарі розфарбували понад 5,7 тис. яєць і зобразили з них герб (відео)

    Із крашанок кухарі виклали герб України - Львівські кухарі розфарбували понад 5,7 тис. яєць і зобразили з них герб (відео)

    Із крашанок кухарі виклали герб України

    фото: скріншот із відео

    Кухарі приготували частування для тих, хто тимчасово втратив свій дім

    До Великодня у Львові кухарі розфарбували у жовто-блакитний колір 5,76 тис. яєць. Цю роботу вони виконали за одну ніч, повідомляє холдинг емоцій !FEST.

    Кухарі приготували частунки для тих, хто тимчасово втратив свій дім. Бо паску та крашанку має скуштувати кожен.

    Із крашанок кухарі виклали герб України.

    Нагадаємо, християни східного обряду відзначатимуть Великдень цієї неділі, 24 квітня. У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

    Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: росія окупанти війна Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львівські кухарі розфарбували понад 5,7 тис. яєць і зобразили з них герб (відео)