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    Міноборони дало поради на Великдень: імовірні провокації

    Українців закликають максимально дотримуватись правил безпеки на Великдень - Міноборони дало поради на Великдень: імовірні провокації
    Українців закликають максимально дотримуватись правил безпеки на Великдень
    фото з відкритих джерел

    В оборонному відомстві наголосили: ворог не раз демонстрував, що готовий до найжахливіших злочинів

    З огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

    «Цього року Бог дає нам особливий Великдень. Ми б’ємося із загарбниками, які не мають нічого святого у серці, які не мають душі й віри. Вони вбивають невинних людей, бомблять церкви, влаштовують найпідліші провокації», – заявили у МОУ.

    В оборонному відомстві наголосили: ворог не раз демонстрував, що готовий до найжахливіших злочинів, і нагадали, що практично по всій Україні запроваджено нічну комендантську годину.

    «Маємо розуміти: скупчення мирних людей у заздалегідь відомий час всенічної служби може стати ціллю для ракет, авіації та артилерії окупантів», – підкреслили у МОУ.

    Зазначається, що багато релігійних громад з благословіння своїх очільників вирішили перенести Великодні богослужіння на вечірній, ранковий або денний час.

    У Міноборони закликали священників і вірян наслідувати такі рішення та обрати альтернативний нічному час для літургій.

    Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

    Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

    Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

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    Теги: росія окупанти Мінкульт Міноборони війна Україна Великдень 2021 окупація #stoprussia
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    Міноборони дало поради на Великдень: імовірні провокації