Міноборони дало поради на Великдень: імовірні провокації

В оборонному відомстві наголосили: ворог не раз демонстрував, що готовий до найжахливіших злочинів

З огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«Цього року Бог дає нам особливий Великдень. Ми б’ємося із загарбниками, які не мають нічого святого у серці, які не мають душі й віри. Вони вбивають невинних людей, бомблять церкви, влаштовують найпідліші провокації», – заявили у МОУ.

В оборонному відомстві наголосили: ворог не раз демонстрував, що готовий до найжахливіших злочинів, і нагадали, що практично по всій Україні запроваджено нічну комендантську годину.

«Маємо розуміти: скупчення мирних людей у заздалегідь відомий час всенічної служби може стати ціллю для ракет, авіації та артилерії окупантів», – підкреслили у МОУ.

Зазначається, що багато релігійних громад з благословіння своїх очільників вирішили перенести Великодні богослужіння на вечірній, ранковий або денний час.

У Міноборони закликали священників і вірян наслідувати такі рішення та обрати альтернативний нічному час для літургій.

Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.



