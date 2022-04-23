Держспецзв'язку попередило українців про кібератаки на Великдень

Важливо не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців

Росія може спробувати здійснити нові кібератаки на Великдень. У Держспецзв'язку дали поради українцям щодо захисту. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що на свята українці активно користуватимуться месенджерами та соцмережами для привітання рідних. Зазвичай ворожі хакери використовують актуальні та чутливі теми для атак.

Держспецзв'язку надало декілька порад, як не стати жертвою кіберзловмисників:

не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців;

не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес, навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео;

з обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих – навіть вони можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення;

не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел;

слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені: налаштуйте двоетапну перевірку під час входу – це убезпечить вас від спроби злому;

з осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої «допомоги до свят». Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці країн, зокрема у США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відбивання.

Відомо, що вже була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

Крім цього, за місяць Росія здійснила понад три тисячі кібератак на українські сервіси.