Великдень 2022: де дивитися богослужіння онлайн (графік)

Громадян закликали приєднатися до богослужінь дистанційно

Вже цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Міністерство культури та інформаційної політики радить українцям провести це свято в безпечному місці, адже в країні йде війна. До богослужінь краще приєднатися дистанційно, аби не наражати себе на небезпеку у місцях великого скупчення людей. Також важливо дотримуватись обмежень комендантської години. У Мінкульті опублікували графік великодніх служб, трансляції яких можна переглянути на телебаченні та онлайн.

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві розпочнеться о 23:30 23 квітня в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура.

Великоднє богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві триватиме з 23:30 23 квітня й орієнтовно до 03:00 - 03:30 24 квітня.

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві також транслюватимуть в ефірі національного всеукраїнського телемарафону по телебаченню та на YouTube каналі UA: Культура (початок о 07:30 24 квітня).

Цього року, судячи з розкладу богослужінь УГКЦ, нічної служби у церквах не буде у зв’язку з введенням воєнного стану в країні. Водночас в УГКЦ оприлюднили детальний розклад богослужінь та відповідних трансляцій з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Страсна (Велика) Субота, 23 квітня

богослужіння Великої Суботи розпочнеться о 08:00 (трансляція);

Вечірня з Літургією Василія Великого відбудеться о 09:00 (трансляція), а вже о 16:00 розпочнеться освячення великодніх пасок.

Великдень, 24 квітня

Пасхальна Утреня розпочнеться о 07:30 (трансляція);

Свята Літургія й освячення пасок розпочнеться о 09:00 (трансляція);

Великодня Вечірня служба запланована на 18:00 (трансляція).

Понеділок, 25 квітня

Божественна літургія розпочнеться о 09:00 (трансляція);

Вечірня служба запланована на 18:00 (трансляція).

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ попередило українців, що церкви на Великдень будуть бомбити. Окупанти готують нові атаки на українські міста, зокрема у місцях скупчення людей. Однак вони подають цю інформацію так, що нібито «українські націоналісти» планують обстріли.



