Великдень в умовах війни: яка комендантська година встановлена у містах
У зв'язку зі святкуванням Великодня у низці українських міст скасували або скоротили комендантську годину
Християни східного обряду відзначатимуть Великдень цієї неділі, 24 квітня. У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.
Влада зробила це для того, щоб громадяни могли відвідати богослужіння та освятити святковий кошик.
У ніч на 24 квітня в українських містах комендантська година триватиме:
- Київ: з 23:00 до 5:00
- Харків: з 20:00 до 6:00
- Запоріжжя: з 21:00 до 05:00.
- Вінниця: 22:00 до 6:00
- Житомир: 22:00 до 5:00
- Полтава: з 21:00 до 05:00
- Тернопіль: з 23.00 до 05:00
- Хмельницький: з 23.00 до 05:00
- Кропивницький: з 21:00 до 06:00
- Одеса: с 23:00 до 05:00
- Чернігів: з 21:00 до 05:00
- Миколаїв: з 21:00 до 06:00
- Івано-Франківськ: у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00; у ніч на 24 квітня з 23:00 до 5:00.
- Чернівці: 23:00 до 05:00.
- Суми: з 21:00 до 5:00.
- Луцьк: с 23:00 до 06:00
- Ровно: с 22:00 до 06:00
- Львів: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цього року не буде.
- Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували (увечері 24 квітня комендантська година відновиться – з 22:00 до 05:00).
Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.
Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.
Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.