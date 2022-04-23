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    Події в Україні

    Великдень в умовах війни: яка комендантська година встановлена у містах

    Великдень цього року може бути незвичним: з комендантською годиною і онлайн службою - Великдень в умовах війни: яка комендантська година встановлена у містах
    Великдень цього року може бути незвичним: з комендантською годиною і онлайн службою
    фото з відкритих джерел

    У зв'язку зі святкуванням Великодня у низці українських міст скасували або скоротили комендантську годину

    Християни східного обряду відзначатимуть Великдень цієї неділі, 24 квітня. У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

    Влада зробила це для того, щоб громадяни могли відвідати богослужіння та освятити святковий кошик.

    У ніч на 24 квітня в українських містах комендантська година триватиме:

    • Київ: з 23:00 до 5:00
    • Харків: з 20:00 до 6:00
    • Запоріжжя: з 21:00 до 05:00.
    • Вінниця: 22:00 до 6:00
    • Житомир: 22:00 до 5:00
    • Полтава: з 21:00 до 05:00
    • Тернопіль: з 23.00 до 05:00
    • Хмельницький: з 23.00 до 05:00
    • Кропивницький: з 21:00 до 06:00
    • Одеса: с 23:00 до 05:00
    • Чернігів: з 21:00 до 05:00
    • Миколаїв: з 21:00 до 06:00
    • Івано-Франківськ: у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00; у ніч на 24 квітня з 23:00 до 5:00.
    • Чернівці: 23:00 до 05:00.
    • Суми: з 21:00 до 5:00.
    • Луцьк: с 23:00 до 06:00
    • Ровно: с 22:00 до 06:00
    • Львів: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цього року не буде.
    • Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували (увечері 24 квітня комендантська година відновиться – з 22:00 до 05:00).

    Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

    Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

    Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: Харків росія Полтава окупанти Суми Київ Мінкульт Одеса війна Дніпро Львів Вінниця Житомир Україна Івано-Франківськ Тернопіль Хмельницький Чернівці влада окупація комендантська година #stoprussia
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    Великдень в умовах війни: яка комендантська година встановлена у містах