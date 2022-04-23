Великдень в умовах війни: яка комендантська година встановлена у містах

Великдень цього року може бути незвичним: з комендантською годиною і онлайн службою

У зв'язку зі святкуванням Великодня у низці українських міст скасували або скоротили комендантську годину

Християни східного обряду відзначатимуть Великдень цієї неділі, 24 квітня. У деяких областях України місцева влада вирішила скасувати комендантську годину на одну ніч або скоротили комендантську годину.

Влада зробила це для того, щоб громадяни могли відвідати богослужіння та освятити святковий кошик.

У ніч на 24 квітня в українських містах комендантська година триватиме:

Київ: з 23:00 до 5:00

Харків: з 20:00 до 6:00

Запоріжжя: з 21:00 до 05:00.

Вінниця: 22:00 до 6:00

Житомир: 22:00 до 5:00

Полтава: з 21:00 до 05:00

Тернопіль: з 23.00 до 05:00

Хмельницький: з 23.00 до 05:00

Кропивницький: з 21:00 до 06:00

Одеса: с 23:00 до 05:00

Чернігів: з 21:00 до 05:00

Миколаїв: з 21:00 до 06:00

Івано-Франківськ: у ніч на 23 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 6:00; у ніч на 24 квітня з 23:00 до 5:00.

Чернівці: 23:00 до 05:00.

Суми: з 21:00 до 5:00.

Луцьк: с 23:00 до 06:00

Ровно: с 22:00 до 06:00

Львів: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь цього року не буде.

Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували (увечері 24 квітня комендантська година відновиться – з 22:00 до 05:00).

Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.