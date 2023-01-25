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МАГАТЕ шукало військове обладнання на українських АЕС: результат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ шукало військове обладнання на українських АЕС: результат
фото з відкритих джерел

Це уже другий випадок, коли агентство змогло розвінчати російські звинувачення

Міжнародне агентство з атомної енергії не виявило військового обладнання на українських атомних електростанціях. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Європейському парламенті. 

Гроссі зазначив, що агентство забезпечило постійну присутність на всіх українських ядерних обʼєктах, і він наказав у вівторок, 24 січня, провести інспекції, щоб зʼясувати, чи містять якісь із них військове обладнання.

«Результат перевірок був негативним», – повідомив він.

Голова МАГАТЕ зазначив, що це уже другий випадок, коли агентство змогло розвінчати російські звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, що відбуваються на цих обʼєктах.

Раніше повідомлялося, що на всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ.

До слова, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. 

Теги: МАГАТЕ АЕС Запорізька АЕС Чорнобильська АЕС Хмельницька АЕС

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