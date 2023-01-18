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Україна закликала МАГАТЕ застосувати санкції до «Росатому»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна закликала МАГАТЕ застосувати санкції до «Росатому»
фото з відкритих джерел

Гроссі запевнив Шмигаля в повній підтримці з боку МАТАГЕ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна звернулась до МАГАТЕ з проханням застосувати санкції до російського «Росатому». Про це він сказав під час спільного брифінгу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

«Я також звернувся до генерального директора Гроссі із проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана у необхідності і своєчасності накладення санкцій на «Росатом», обмеження прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ та припинення співпраці з Російською Федерацією у ядерній сфері», – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що щороку на продажі сирого урану, послуг із його збагачення та будівництва атомних електростанцій Росатом заробляє орієнтовно 9 млрд дол. Загалом портфель компаній становить 200 млрд дол. Також він додав, що сьогодні від Гроссі отримав запевнення в повній підтримці з боку цієї організації зусиль України із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі й на Запорізькій атомній електростанції.

«Передусім це стосується повного виведення російських військ та персоналу «Росатому» та повернення ЗАЕС під контроль українських органів. Саме це вважаю передумовою для встановлення повного захисту навколо ЗАЕС та відновлення режиму ядерної безпеки і саме це є основною вимогою до росієї вже утрьох резолюціях ради керівників МАГАТЕ», – додав Гроссі.

Нагадаємо, 22 грудня голова МАГАТЕ зустрівся з гендиректором «Росатому».

Теги: росія окупанти Україна МАГАТЕ

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