МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС

Створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів

Через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. Про це завив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Fox News.

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«На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта», - заявив Гроссі.

При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. Глава МАГАТЕ пояснив, що цей крок вимагає політичної волі.

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За його словами, створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна звернулась до МАГАТЕ з проханням застосувати санкції до російського «Росатому». Також відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створює ще одну постійну місію в Україні, яка працюватиме на Чорнобильській атомній електростанції.