МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС
Створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів
Через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. Про це завив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Fox News.
«На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта», - заявив Гроссі.
При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. Глава МАГАТЕ пояснив, що цей крок вимагає політичної волі.
За його словами, створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна звернулась до МАГАТЕ з проханням застосувати санкції до російського «Росатому». Також відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створює ще одну постійну місію в Україні, яка працюватиме на Чорнобильській атомній електростанції.
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