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На всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ – «Енергоатом»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ – «Енергоатом»
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року
фото Укрінформ

«Експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України»

Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного Агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Про це це повідомив «Енергоатом»

Завданням місій, уточнили у компанії, є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли Росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

«Експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на пропагандистські заяви Росії у нібито зберіганні зброї на територіях атомних електростанцій України. «Ніякої зброї на «території АЕС» Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно «заявляє» ru-СЗР (Наришкін). Натомість Рф захопила ЗАЕС і тримає там військових.  Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.  Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації», – написав Подоляк Твіттер.

Як відомо, голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає західну зброю на територіях АЕС.

Раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. 

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Теги: війна росія тероризм МАГАТЕ Енергоатом

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