Маляр розвінчала російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти

Пропагандисти дискредитують військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на сході

Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перше: противник поширює наратив про те, що Бахмут не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

«Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво», – наголосила Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Друге: пропагандисти дискредитують військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на сході.

Третє: з метою навіювання демонструють «силу» окупантів і «слабкість» оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.

Раніше британська розвідка повідомила, як погода вплине на ситуацію в Бахмуті.

До слова, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.