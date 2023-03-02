Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона Бахмута: британська розвідка вказала, як погода вплине на ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона Бахмута: британська розвідка вказала, як погода вплине на ситуацію на фронті
фото: Генштаб

Потепління призведе до подальшого погіршення умов пересування  місцевістю

Погодні умови ускладнили пересування тяжкої бронетехніки в районі Бахмута. Підвищення температури призвело до «бездоріжжя», що обмежує пересування на Донецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують оборону Бахмута на Донеччині.

За даними британської розвідки, денна температура ґрунту підвищилася і нині в основному вища за нуль. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня.

Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на частину зими і весну призведуть до подальшого погіршення умов пересування місцевістю. При цьому умови будуть у найгіршому стані до кінця березня після остаточного потепління.

Це додасть додаткових проблем у наземні операції та ускладнить пересування більш важкої бронетехніки, особливо пересіченою місцевістю в районі Бахмута, зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, розпочалася 372-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. 

Читайте також: Росія здійснює танкове харакірі
Теги: розвідка росія Міноборони ворог британська розвідка Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бахмут: прикордонники знищили підрозділ «вагнерівців», що готувався до наступу (відео)
Бахмут: прикордонники знищили підрозділ «вагнерівців», що готувався до наступу (відео)
Вчора, 18:54
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
Вчора, 13:42
Оборона Бахмута та нічна атака дронів: Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном
Оборона Бахмута та нічна атака дронів: Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном
Вчора, 10:59

Події в Україні

Оборона Бахмута: британська розвідка вказала, як погода вплине на ситуацію на фронті
Оборона Бахмута: британська розвідка вказала, як погода вплине на ситуацію на фронті
Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)
Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)
Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото, відео)
Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото, відео)
Ракетна атака на Запоріжжя і нові подробиці катастрофи в Греції: головне за ніч
Ракетна атака на Запоріжжя і нові подробиці катастрофи в Греції: головне за ніч
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали дев’ять людей, серед яких вагітна (фото)
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали дев’ять людей, серед яких вагітна (фото)
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
39K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
37K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
8111
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
7251
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту