Оборона Бахмута: британська розвідка вказала, як погода вплине на ситуацію на фронті

Потепління призведе до подальшого погіршення умов пересування місцевістю

Погодні умови ускладнили пересування тяжкої бронетехніки в районі Бахмута. Підвищення температури призвело до «бездоріжжя», що обмежує пересування на Донецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують оборону Бахмута на Донеччині.

За даними британської розвідки, денна температура ґрунту підвищилася і нині в основному вища за нуль. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня.

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Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на частину зими і весну призведуть до подальшого погіршення умов пересування місцевістю. При цьому умови будуть у найгіршому стані до кінця березня після остаточного потепління.

Це додасть додаткових проблем у наземні операції та ускладнить пересування більш важкої бронетехніки, особливо пересіченою місцевістю в районі Бахмута, зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, розпочалася 372-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.