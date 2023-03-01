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ЗСУ показали нічну роботу снайперів під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали нічну роботу снайперів під Бахмутом (відео)
фото: Генштаб

Сім осіб було вбито, ще троє – поранено

На Бахмутському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу росіян. Було ліквідовано семеро загарбників, щ е троє диверсантів були поранені. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Як зазначається в повідомлені, під час нічного відпрацювання бойових завдань снайпери Сил спеціальних операцій зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника.

Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій.

«Влучними пострілами наші снайпери ліквідували росіян: сім осіб було вбито, ще троє – поранено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: Генштаб Бахмут снайпер війна ЗСУ

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