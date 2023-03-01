В ООН стурбовані становищем мирного населення в Бахмуті

Для гуманітарних організацій доступ у цей район дуже утруднений

У вівторок, 28 лютого, на пресбрифінгу в Нью-Йорці (США) прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що гуманітарні співробітники ООН стурбовані становищем мирного населення, яке залишається у місті Бахмут Донецької області України. Про це повідомляє «Голос Америки».

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«Наші партнери на місцях повідомили, що близько чотирьох тисяч цивільних осіб – до війни тут проживали 73 тисячі – залишаються у місті. Більшість ховаються у підвалах та бомбосховищах. Ситуація з безпекою залишається напруженою, для гуманітарних організацій доступ у цей район дуже утруднений, тому мешканцям доводиться обходитись тими предметами першої необхідності, які раніше вже були доставлені до Бахмуту» – каже Стефан Дюжаррик.

За його словами, водогін, електрика та опалення у місті не працюють, оскільки пошкоджено громадянську інфраструктуру. «Ми наголошуємо, що цивільне населення має бути захищене і йому має бути надана можливість безпечно залишити район військових дій у напрямі, який вони самі оберуть», – наголошує співробітник ООН.

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Як відомо, у лютому ООН відправила до Донецької області шість конвоїв із гуманітарною допомогою — із водою, продовольством, матеріалами для укриттів — для допомоги приблизно 77 тисячам мирних жителів.